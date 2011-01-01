艾比格特iBIGStor无线移动硬盘评测

日前，无线移动硬盘界增加了一个新的玩家：iBIG Stor（艾比格特），iBIG Stor和以往的无线移动硬盘很不相同，无论是在软件组成还是从应用方式上均是如此。

【ZD Labs】相比“有线”移动硬盘来说，无线移动硬盘是一个比较少见的产品线，各个厂商都只有少数几个方案可以选择，其更新换代比较缓慢，功能也大同小异。日前，无线移动硬盘界增加了一个新的玩家：iBIG Stor（艾比格特）。原则上，这是一个不限于无线移动硬盘的品牌，但其目前推出的产品都是无线移动硬盘。



iBIG Stor（艾比格特）的1TB无线移动硬盘

业内比较常见的无线移动硬盘当属Seagate希捷的Wireless HDD，其它厂商的产品功能差不多，而iBIG Stor无线移动硬盘和它们很不相同，无论是在软件组成还是从应用方式上均如此，在后面我们将会看到。



没有开关，只有两个指示灯（上图左下角），iBIG Stor无线移动硬盘的尺寸规格是125x80x16(mm)，重量约为180克，内置一个2.5英寸的笔记本硬盘或者固态硬盘（后者应该会轻不少）



背部也很简单。我们收到的硬盘为黑色，另有红、橙、紫三种可以选择



一个标准的MicroUSB 3.0接口，当然，也能兼容USB 1.1/2.0，外观看起来和标准的USB移动硬盘很相似

在硬件设计上，iBIG Stor的一大特色就是不包含电池，作为代替，它可以通过标准的MicroUSB接口供电做移动应用。



附赠的USB 3.0 Type-A to MicroUSB 3.0转接线

基于iBIG Stor移动硬盘非常简洁的设计，外观部分几句话就可以结束，接下来我们将会介绍如何使用这个无线移动硬盘以及我们对其架构的分析。