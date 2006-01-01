Intel Skylake-SP处理器评测（一）

Intel推出了最新一代的Skylake-SP可扩展服务器处理器，并弃用了一直应用的Xeon E5/E7 v1/v2/v3/v4的命名方式。

【至顶网实验室】上次我们说到，Intel（英特尔）的处理器已经从Tick-Tock钟摆策略转变为“Process-Architecture-Optimization”——“制程-架构-优化”策略。Tick-Tock策略大约是每两年更换一次工艺制程（Tick）、每两年更新一次微架构（Tock），最终就是每年换一次制程或微架构，从而每年都能有新产品推出。尽管“Process-Architecture-Optimization”策略也是大约一年一次新产品，但工艺制程和微架构刷新的时间从原有的两年变成了三年，从而适应越来越接近10nm带来的难度，这个策略从Broadwell-Skylake-Kaby Lake开始，下一个循环将是Cannon Lake-Ice Lake-Tiger Lake。以下图片如非特别注明，均来自Intel。



从“Tick-Tock”变为“Process-Architecture-Optimization”，笔者将其称为“Tick-Tock-Tock”（非官方）

显然，“Tick-Tock-Tock”策略的前两个和之前一样，都是“Tick-Tock”，因此这个策略对于Broadwell和Skylake来说无甚作用，不过，这并不意味着Skylake不重要，实际上，对服务器处理器来说，新一代Skylake极为重要，可谓是Intel的一个大招，重要到处理器的命名方式都改变了。



2017年7月12日，全新一代的Intel Xeon Scalable Processor——可扩展至强处理器，以后简称为Xeon Scalable处理器

新一代Skylake服务器处理器的完整代号为“Skylake-SP”，缩写为“SKL-SP”，而上一代Broadwell服务器处理器的完整代号为“Broadwell-EP”，缩写为“BDW-EP”，虽然两代处理器后缀都带有一个“P”，但它们的含义不同，前者后缀全称是“Scalable Processor”，后者后缀全称是“Efficency Performance”。顺便一提，和“EP”对应的“EX”、“EN”、“E”的全称分别是“Expandable”和“Entry”、“Extreme”，EX就是Xeon E7-8800，EN就是Xeon E5-2400，E的话，就是桌面的Core i9-7900X。

从Skylake-SP开始，Xeon Scalable处理器家族不再使用之前的Xeon E5/E7 v1/v2/v3/v4命名方式，而是变成了“金属”加数字命名，如上图所示，新一代处理器家族分为四个等级，分别为“Platinum”（铂/白金）、Gold（金/黄金）、Silver（银/白银）、Bronze（青铜），这总有点让人想到各式圣衣……有趣的是，各种金属的“色彩”是真实存在的，上图中就可以看出，Bronze确实用的是“红色”，这个色彩辨识方式也体现在了包装盒子上：



在Portland的Intel秘密会议上拍到的四种色彩处理器盒子，Bronze是黄中偏红，原因见下一页。来源：盘骏/Lucifer

虽然笔者很怀疑服务器处理器的包装盒有多少人能看到，不过无论如何，这次新的命名方式的四种层次是显而易见的，不难区分。难点在于处理器层次所对应的应用方向。显而易见的是，Xeon Bronze对应的是入门级应用，大致有些像之前的Xeon E5-2400，而Xeon Silver则大致对应于之前的Xeon E5-2600，它们均只能搭建双路平台；Xeon Gold与Xeon Platinum则可以搭建多路服务器，其中Xeon Gold限制为四路，大致相当于Xeon E7-4600，Xeon Platinum大致相当于Xeon E7-8800，当然，Scalable——可扩展——的真正含义尚未凸显，接下来我们就会首先介绍一下，然后开始对Skylake-SP的架构与微架构进行一个Deep Dive深入分析，最后是一部分已经完成的评测内容，更多的内容需要留待更后面的文章——因为时间总是不够用，整个平台的更新实在太多了。



2017年7月，Intel Xeon Scalable处理器初代，代号Skylake-SP by 盘骏/Lucifer

Skylake前三代处理器的评测：



2016年4月，Intel Xeon E5-2600 v4处理器，代号Broadwell-EP



2014年9月，Intel Xeon E5-2600 v3处理器，代号Haswell-EP



2013年9月，Intel Xeon E5-2600 v2处理器，代号Ivy Bridge-EP