Intel Skylake-SP处理器评测（二）

先欣赏一下前天Intel在全球发布会上提供的官方大图。



2017年7月，Intel Xeon Scalable处理器初代，代号Skylake-SP

上文勘误：

1）P1，"（后缀）E的话，就是桌面的Core i9-7900X。”；P4，“Skylake-E”

E是到前代Xeon的某个型号改头换面的Core i7至尊酷睿的代号后缀（如，Broadwell-E），Skylake的对应版本已经更改为X后缀——Skylake-X，对应地，Core命名的系列名变成了i9。

2）P2，"附加的三个字母，……T是High Tcase/Extended Reliability（高耐温、强化可靠性）……”

实际上，已知的附加后缀有4个，包含FPGA功能的型号应为P（目前未公布），T型号为高耐温高可靠，不带FPGA功能。

3）P4，测试平台与测试环境中，UPI的带宽被标为“25.6GB/s”

实际上，10.4GT/s的UPI的理论带宽应为41.6GB/s。额外地，由于编码方式的改变，效率提升更为巨大，这部分内容将会在后续文章进行介绍。

4）P5，测试软件介绍时提及“SPEC CPU是SPEC组织推出的一套CPU子系统评估软件，目前最新版本是SPEC CPU2006，……”

实际上，最新的版本应是SPEC CPU2017，在2017年6月20日发布，笔者会在不久的将来开始SPEC CPU2017的测试，届时会推出一系列介绍文章。

5）各种细小typo

已就地修正。

【至顶实验室】上一篇文章我们介绍了Intel Skylake-SP可扩展处理器的产品线、特性一览，以及微架构解析和SPEC CPU2006 AVX1编译的性能评测。这次将会继续介绍微架构解析——AVX-512的新指令集加入导致了微架构的改变。同时本文也会提供SPEC CPU2006 AVX-512编译的性能评测，其表现非常出色。此外，本文也会提供被测试系统的（部分）照片。首先我们欣赏一下前天Intel在全球发布会上提供的官方大图，不打码，喜欢的自行取用，本文图片如未特别声明，均来自于Intel。



带OPA(Omni-Path Architecture)或者说OPF（Omni-Path Fabric）的型号额外突出相关的一个接口，OPA是一种改良型InfiniBand，有机会会对其介绍



这个OPA/InfiniBand其实是通过晶圆内部的PCIe 3.0 x16与CPU连接的



上面两张图其实没太多分别



这张笔者拿来做了头条图

接下来我们就来看看Skylake-SP加入的AVX-512指令集带来的微架构变化。

历代处理器测试：



2017年7月，Intel Xeon Scalable处理器初代，代号Skylake-SP，《Intel Skylake-SP处理器评测（一）》



2016年4月，Intel Xeon E5-2600 v4处理器，代号Broadwell-EP



2014年9月，Intel Xeon E5-2600 v3处理器，代号Haswell-EP



2013年9月，Intel Xeon E5-2600 v2处理器，代号Ivy Bridge-EP